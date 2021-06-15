Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо прокомментировал победу над Сербией на предварительном этапе Лиги нацией.

Специалист обратил внимание на то, что в первом сете его команда начала игру не лучшим образом, но смогла сохранить спокойствие и сравняла счет. Похожа ситуация произошла и во второй партии, которая также завершилась в пользу россиян.

«Конечно, есть вещи, которые мы бы хотели улучшить в своей игре. Но опять же, могу отметить, что после упущенного третьего сета, мы сохранили концентрацию. Сербия в четвёртой партии стала доставать все мячи, мы остались в игре, улучшили атаку. Нам нужно принять тот факт, что не может всё быть идеально, такого просто не существует, и учиться играть при разных раскладах и в разных обстоятельствах», — сказал Саммельвуо.

По словам тренера, перед матчами он не говорит игрокам ничего особенного, потому что каждый из них — профессионал своего дела, который стремится достичь результата. В дни отдыха команда пересматривает повторы матчей и прорабатывает момент, которые требуют улучшения, рассказал Саммельвуо.

Напомним, для выхода в плей-офф сборной России нужно занять место в топ-4 турнирной таблицы. Завтра в Римини (Италия) состоится матч с Аргентиной в 11-м туре предварительного этапа.