Защитник сборной России по футболу Юрий Жирков досрочно завершил выступление на чемпионате Европы. Как сообщает пресс-служба команды, игрок не примет участие в оставшихся матчах.

Во встрече первого тура группового этапа против Бельгии (0:3) Жирков получил повреждение одной из мышц бедра. Медицинский штаб российской команды принял решение освободить футболиста от следующих игр.

«Учитывая тяжесть повреждения, тренерский штаб решил отпустить футболиста из расположения команды. В ближайшее время он приступит к реабилитации в одной из профильных клиник в Москве», — гласит сообщение пресс-службы.

Все остальные игроки готовятся к матчу второго тура против Финляндии, который состоится завтра, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Полузащитник Далер Кузяев, замененный в матче с Бельгией из-за подозрения на сотрясение мозга, вернулся в общую группу. Также с командой начал работать защитник Федор Кудряшов.