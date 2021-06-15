Российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться во второй круг травяного турнира категории АТР 500 в Галле (Германия). На старте соревнований он потерпел поражение от немца Яна-Леннарда Штруффа со счетом 6:7 (6:8), 3:6.

Спортсмены провели на корте 1 час 34 минуты. За это время Медведев семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и взял два гейма на подаче соперника. Штруфф записал на свой счет девять эйсов, четыре раза ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта из четырех.

Следующем соперником немецкого теннисиста станет американец Маркос Хирон, пробившийся через квалификацию. В первом круге он обыграл канадца Вашека Поспишила.

Во втором круге турнира точно сыграет один представитель России: либо Андрей Рублев, либо Карен Хачанов. В настоящий момент они играют друг против друга.