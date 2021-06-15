Российский спортивный блогер, экс-комментатор Василий Уткин высказался о предстоящем матче сборной России против Финляндии на чемпионате Европы по футболу.

В новом выпуске шоу «Футбольный клуб» Уткин отметил, что его не убедила реакция футболистов на поражение от бельгийцев в первом туре.

«У меня возникает ощущение паники и неразберихи перед матчем со сборной Финляндии. Абсолютно хаотичные решения принимает наш главный тренер, которые он никак не объясняет», — сказал экс-комментатор, добавив, что Черчесову задают вопросы, а он говорит о чем-то своём.

«Но я смотрю на предстоящий матч с оптимизмом, ведь сборная Финляндии – наш клиент. Россия умеет играть против команд, которые почти паркуют автобус у штрафной и играют низким блоком», — добавил Уткин.

Игра Россия — Финляндия пройдёт завтра, 16 июня.