В Петербурге на время проведения матчей Евро-2020 были введены ограничения на полёты летательных аппаратов.

На сайте Санкт-Петербургского центра обслуживания воздушного движения появилась информация, что для обеспечения безопасности во время чемпионата Европы по футболу в городе установили запретные зоны и зоны ограничения полётов летательных аппаратов, в том числе и беспилотных.

Известно, что ограничения будут действовать до 13 июля 2021 года, их наложили в день старта Евро — 11 июня. Любую деятельность, связанную с воздушным пространством, в рамках этих ограничений нужно согласовывать с межведомственным оперативным штабом по обеспечению безопасности при проведении мероприятий чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 в Санкт-Петербурге.

Петербург примет 7 матчей Евро-2020, включая один четвертьфинал.