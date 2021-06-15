Сборная России по футболу встретится с Финляндией во втором туре группового этапа Евро-2020. Игра будет проходить в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» сегодня, 16 июня, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Помочь российской команде точно не сможет защитник «Зенита» Юрий Жирков. В матче против Бельгии он получил повреждение одной из мышц бедра и покинул расположение сборной. Полузащитник Далер Кузяев вернулся в общую группу, в прошлой игре из-за столкновения с соперником у него было подозрение на сотрясение мозга. Также к тренировкам приступил защитник Фёдор Кудряшов, но его появление в сегодняшней игре маловероятно.

Обслуживать матч будет голландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. В роли его ассистентов выступят Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервным рефери назначен Иштван Ковач из Румынии.

Напомним, в первом туре Россия потерпела поражение от Бельгии (0:3), Финляндия обыграла Данию (1:0).