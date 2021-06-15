Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на скандальный эфир «Матч ТВ», во время которого комментатор Дмитрий Губерниев довёл певицу Ольгу Бузову до слез.

Слова Тихонова цитирует Sport24.

«Видимо, женщины ему совсем не нужны в этой жизни. Такое поведение абсолютно непозволительно. Бузова известна на всю страну. Человек потерял совесть окончательно, рамок у него нет», — отметил Тихонов, добавив, что в спортивном мире Губерниев давно потерял уважение, теперь пришла очередь шоу-бизнеса.

«Скоро станет совсем нерукопожатным и его вышвырнут на улицу. Его все уже обзывают грязной бранью. Он не может считаться даже мужчиной, ты попробуй меня пригласи в эфир и вот так поиздевайся», — сказал Тихонов. По его мнению, Губерниев может издеваться только над бедными девушками, а познаний в футболе у него совсем мало.

«Он теперь обязан извиниться перед ней публично и упасть на колени. С женским полом так общаться стыдно», — заключил Тихонов, пожелав Бузовой успехов в шоу-бизнесе.