Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг травяного турнира АТР 500 в Галле (Германия). В стартовом поединке он обыграл своего соотечественника Карена Хачанова в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:5).

Спортсмены провели на корте 1 час 20 минут. За это время Рублев восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и взял один гейм на подаче соперника. Хачанов записал на свой счет восемь эйсов, один раз ошибся на подаче и не сделал ни одного брейка.

Следующим соперником Рублева станет австралийский теннисист Джордан Томпсон, обыгравший квалифаера Даниэля Альтмайера из Германии.

Ранее с турнира в Галле вылетел россиянин Даниил Медведев, в первом круге потерпевший поражение от немца Яна-Леннарда Штруффа. Примечательно, что именно Штруфф недавно выбил Рублева на старте «Ролан Гаррос».