Групповой этап чемпионата Европы по футболу сегодня, 16 июня, продолжится тремя матчами.

В 16:00 в Санкт-Петербурге состоится матч группы В между сборными России и Финляндии. Команда Станислава Черчесова потеряла защитника Юрия Жиркова, который из-за мышечного повреждения покинул расположение сборной. В прошлой игре россияне потерпели поражение от Бельгии (0:3), а финны обыграли Данию (1:0).

В 19:00 мск на Олимпийском стадионе в Баку (Азербайджан) сборная Турции сыграет с Уэльсом в рамках группы А. Турки начали турнир поражением от Италии (0:3), а Уэльс сыграл вничью со Швейцарией (1:1).

В 22:00 Италия и Швейцария встретятся между собой. Матч состоится на стадионе «Олимпико» в Риме.