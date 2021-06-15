Российский полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев входит в сферу интересов российских и иностранных клубов, при этом игрок пока не договорился с армейским клубом о продлении контракта.

По информации портала Eurostavka, ЦСКА не идёт на уступки и предлагает Дзагоеву более плохие условия контракта, чем были у него в прошлом сезоне. В то же время, вариант с ЦСКА для хавбека наиболее приоритетный, игрок отправится на сборы с командой в австрийский Бад-Тацмансдорф завтра, 16 июня. При этом Дзагоев все ещё не подписал с ЦСКА новый контракт.

В Дзагоеве на данный момент заинтересованы сразу несколько клубов как в РПЛ, так и в других чемпионатах, поэтому возможен вариант и с уходом из московского клуба. В ЦСКА, по информации СМИ, не станут удерживать футболиста, если у него действительно появятся другие предложения.