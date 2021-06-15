Сборная России по волейболу. Фото: официальный сайт Кубка мира по волейболу

Сборная России по волейболу. Фото: официальный сайт Кубка мира по волейболу

В итальянском Римини продолжается предварительный этап волейбольной Лиги наций. Сегодня, 16 июня, мужская сборная России встретится с Аргентиной в рамках 11-го тура, игра состоится на арене «Римини Фьера» и начнется в 11:00 мск.

Для того, чтобы выйти в плей-офф турнира, российской команде необходимо попасть в топ-4. На данный момент подопечные Туомаса Саммельвуо располагаются на шестом месте, имея 20 очков после десяти туров.

Сборная России одержала шесть побед и потерпела четыре поражения. Примечательно, что команда является двукратным чемпионом турнира. В первый раз ее привел к победе главный тренер Сергей Шляпников, затем его сменил Саммельвуо.

На предварительном этапе все команды играют по 15 матчей. Четыре сильнейшие сборные выходят в полуфинал.