В академии «Ангелы Плющенко» показали, как российская фигуристка Вероника Жилина работает над прыжками вместе с тренером Евгением Плющенко.

В видео, которое было выложено в «Инстаграм» академии, Жилина прыгает на поле комбинацию из двух тройных акселей подряд.

«Разминка. Работаем над прыжками с тренером Евгением Плющенко. Задание: тройной аксель — тройной аксель. Вероника Жилина», — гласит подпись к ролику.

Напомним, Вероника Жилина тренируется в академии «Ангелы Плющенко» уже больше года, до этого она тренировалась в группе Этери Тутберидзе. Помимо тройного акселя, Жилина также владеет несколькими четверными прыжками: она прыгала четверной тулуп на соревнованиях, четверной сальхов и четверной лутц на тренировках.