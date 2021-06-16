Российский теннисист Андрей Рублев встретится с представителем Австралии Джорданом Томпсоном во втором круге травяного турнира АТР 500 в Галле (Германия). Игра будет проходить сегодня, 16 июня, и начнется не ранее 12:00 по московскому времени.

Накануне в первом круге Рублев выбил из борьбы своего соотечественника Карена Хачанова, одержав победу в двух сетах на тайбрейке. Томпсон, занимающий 81-е место в рейтинге АТР, оказался сильнее немецкого квалифаера Даниэля Альтмайера.

На турнире выступал еще один россиянин Даниил Медведев, но он проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу в первом круге.

Соревнования в Галле продлятся до 20 июня включительно, общий призовой фонд составит 1 318 605 евро.