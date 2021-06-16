Российский теннисист Аслан Карацев встретится с британцем Кэмероном Норри в матче 1/8 финала травяного турнира категории АТР 500 в Лондоне (Великобритания). Игра будет проходить сегодня, 16 июня, и начнется после 12:00 мск.

В первом круге соревнований Карацев в трех сетах обыграл чилийца Алехандро Табило, попавшего в основную сетку лакилузером. Игра завершилась со счетом 3:6, 6:4, 6:2.

Норри на старте соревнований оказался сильнее испанца Альберта Рамоса, занимающего 38-е место в рейтинге АТР. Британец победил со счетом 4:6, 6:3, 6:4.

Турнир в Лондоне продлится до 20 июня включительно, его призовой фонд составит 1 290 135 евро.