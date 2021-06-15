Полузащитник сборной России по футболу Юрий Жирков покинул расположение национальной команды. Он отправился в Москву на лечение в связи с травмой, полученной в матче против Бельгии.

Ранее пресс-служба команды сообщила, что Жирков не сможет принять участие в оставшихся матчах чемпионата Европы-2020. В первом туре он повредил одну из мышц бедра, и медицинский штаб принял решение отпустить его из расположения сборной.

Напомним, на старте Евро-2020 Россия потерпела разгромное поражение от Бельгии со счетом 0:3. Игра проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена».

Завтра, 16 июня, Россия встретится со сборной Финляндии, игра также пройдет на домашней арене «Зенита» и начнется в 16:00 мск.