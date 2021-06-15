Супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова оценила соревновательный календарь команды в чемпионате России по футболу на сезон-2021/22.

В своем телеграм-канале Zarema жена Федуна отметила, что календарь «Спартаку» составили нормальный. «За первые 10 туров надо уходить в отрыв», — отметила Салихова, добавив, то до сих пор в РПЛ использовали таблицу Бергера, от которой отказались 20 лет назад развитые страны, в том числе Чили и Перу.

У своих подписчиков Салихова спросила, по какому алгоритму составляется календарь в РФ на данный момент.

Напомним, сегодня стал известен полный календарь чемпионата России по футболу сезона-2021/22, расписание матчей петербургского «Зенита» можно найти здесь.