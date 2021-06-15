Сборная Венгрии по футболу сыграет с Португалией в рамках первого тура группового этапа Евро-2020. Игра будет проходить на «Пушкаш Арене» в Будапеште сегодня, 15 июня, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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Обслуживать встречу будет турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром. В роли его ассистентов выступят Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервным рефери назначен швейцарец Сандро Шерер.

Команды представляют группу F, в которую также попали сборные Франции и Германии. Они проведут свой матч первого тура сегодня в 22:00 мск.