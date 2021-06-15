Стало известно имя единственной представительницы России на турнире по тяжёлой атлетике на Олимпийских играх в Токио.

Информацию об этом сообщил главный тренер женской сборной страны Геннадий Аниканов, его слова цитирует агентство ТАСС.

По словам Аниканова, окончательную заявку на Олимпийские игры федерация планировала подать в конце июня 2021 года, однако в международной федерации сообщили, что имена нужно назвать сейчас.

«Нами было принято решение заявить на Олимпиаду в Токио Кристину Соболь», — сказал Аниканов.

Напомним, из-за допинговых скандалов с российскими тяжелоатлетами на играх в Токио Россия сможет выставить только двух тяжелоатлетов — одного мужчину и одну женщину. Женскую квоту как раз заняла 29-летняя Кристина Соболь.