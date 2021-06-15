Сборная Франции по футболу сыграет с Германией в первом туре группового этапа Евро-2020. Матч будет проходить сегодня, 15 июня, на «Альянц-Арене» в Мюнхене, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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Обслуживать встречу будет испанская бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Гранде. В роли его ассистентов выступят Хуан Юсте Хименес и Роберто Алонсо Фернандес. Резервным рефери назначен серб Срджан Йованович.

Команды представляют группу F, в которую также попали сборные Венгрии и Португалии. Они сегодня сыграют между собой, матч начнется в 19:00 мск. Прямая трансляция будет доступна здесь.