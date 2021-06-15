Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова поделилась с подписчиками новыми фотографиями.

На своей странице в «Инстаграме» она опубликовала снимки из Монте-Карло, на которых позирует в облегающем ярком платье оранжевого цвета, подчеркивающем достоинства фигуры. В описании поста Каролина оставила эмодзи в виде апельсинов.

Напомним, Севастьянова является олимпийской чемпионкой 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье. Кроме того, российская спортсмена дважды завоевывала золотые медали чемпионата Европы. Она завершила карьеру в 2012 году.