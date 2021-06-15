Полузащитник сборной Финляндии по футболу Йони Кауко высказался о грядущем матче против сборной России на групповом этапе чемпионата Европы по футболу 2020.

Слова Кауко цитирует портал РИА Новости.

«Уверены в своих силах после победы над датчанами. И нас, и сборную России ждёт большая игра. Особенно с учётом результатов первых матчей», — отметил Кауко, добавив, что сборной Финляндии будет непросто, однако команда будет бороться также, как и в первом матче.

«Наша цель – всегда выигрывать, не стоит надеяться на ничью в матче против россиян», – сказал Кауко.

Напомним, игра Россия — Финляндия состоится завтра, 16 июня, в Санкт-Петербурге на поле «Газпром-Арены». Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.