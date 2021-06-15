Канадский баскетболист, разыгрывающий «Зенита» Кевин Пангос дал устное согласие на переход в московский ЦСКА.

Информацию об этом сообщает греческий портал Gazzetta.

По данным СМИ, «Зенит» пытался удержать Пангоса в своих рядах, однако ЦСКА применил агрессивную тактику на переговорах и убедил игрока дать соглашение на переход. Контракт Пангоса с ЦСКА будет рассчитан на два года, общая зарплата по нему достигнет отметки в 4 миллиона долларов.

Также в контракте Пангоса с ЦСКА будет присутствовать опция о переходе в НБА до 15 сентября. Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль также предлагал Пангосу эту опцию.

Напомним, Кевин Пангос с 2020 года выступал за «Зенит», до этого он играл в испанской «Барселоне», «Гран-Канарии», а также литовском «Жальгирисе».