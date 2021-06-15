Грузинский полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия попал в число номинантов на награду Golden Boy — премию, которая вручается изданием Tuttosport лучшему игроку до 21 года.

Топ-100 номинантов был опубликован сегодня, 15 июня, на сайте Tuttosport.

Отметим, Хвича Кварацхелия стал единственным претендентом на получение этого приза из Российской Премьер-лиги.

Сейчас Кварацхелия 20 лет, в сезоне-2020/21 в чемпионате России он провёл 23 матча, стал автором четырёх забитых мячей, а также записал на свой счёт четыре результативные передачи. Концовку сезона РПЛ Хвича вынужден был пропустить из-за травмы.

Обладатель премии Golden Boy станет известен в ноябре 2021 года. В 2020-м году был награждён норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.