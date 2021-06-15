На Кубке Америки по футболу 2021 года случилась вспышка коронавируса. Турнир в эти дни проходит в Бразилии.

Информацию об этом сообщает портал Gazzetta Dello Sport. По данным СМИ, коронавирус распространился среди футболистов и сотрудников национальных сборных, которые принимают участие в турнире.

На прошлой неделе, как сообщает министерство здравоохранения Бразилии, было проведено 2927 тестов на коронавирус, которые охватили футболистов, а также представителей делегаций десяти команд.

В общей сложности, был выявлен 41 положительный результат, при этом не менее 20 случаев заболевания приходится на футболистов из четырех разных сборных. Точное число заражённых игроков в каждой сборной неизвестно. По данным СМИ, речь может идти о командах Венесуэлы, Боливии, Колумбии и Перу.