Петербургский хоккейный клуб СКА расстался со шведским голкипером Магнусом Хелльбергом.

На официальном сайте команды появилась информация об обмене с хоккейным клубом «Сочи»: петербуржцы отдали вратаря сочинцам, а взамен получили денежную компенсацию.

Напомним, Магнус Хелльберг играл в составе СКА с 2018 года. До этого он выступал в НХЛ за «Нэшвилл Предаторз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», а также за клубы АХЛ и различные команды чемпионата Швеции. Сейчас игроку 30 лет.

В сезоне-2020/21 Хелльберг провел 21 встречу в регулярном чемпионате, в общей сложности он отразил 93% бросков, коэффициент надежности вратаря — 1,89.

В плей-офф Кубка Гагарина Хелльберг провел 10 матчей, процент отраженных бросков за это время составил 94,3, коэффициент надежности — 1,32.