Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс тренируется вместе с группой Алексея Мишина на летнем сборе во французском Куршевеле.

Информацию об этом сообщает издание Patinage Magazine в своем «Инстаграме». В посте с фотографиями тренировок группы Мишина отмечено, что на сборе тренируются чемпионка мира Елизавета Туктамышева, призер ЧМ и Олимпийских игр Михаил Коляда, а также другие фигуристы группы, плюс к ним присоединилась и Луна Хендрикс.

Напомним, на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме Луна Хендрикс показала лучший результат в карьере: она заняла пятое место в соревнованиях девушек-одиночниц. На чемпионате Европы лучший результат Хендрикс — также пятое место. Сейчас фигуристке 21 год.