Российская фигуристка, чемпионка и вице-чемпионка мира Елизавета Туктамышева показала, как восстановила тройной аксель после отпуска.

В своём «Инстаграме» в разделе «сторис» Туктамышева выложила видео, на котором чисто прыгает тройной аксель на тренировке во время сбора в Куршевеле.

«Тройной аксель вернулся, детка», — подписала видео Туктамышева.

Напомним, Елизавета Туктамышева сейчас работает на сборе во французском Куршевеле в составе группы Алексея Мишина. В прошлом сезоне она прыгала как сольный тройной аксель, так и в составе каскада.

Также Туктамышева разучивала четверные прыжки: тулуп, сальхов и лутц, но на соревнованиях чисто пока не исполняла ни один из этих квадов.