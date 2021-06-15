Петербургский футбольный клуб «Зенит» назвал ещё двух соперников по товарищеским матчам на летних сборах в Австрии.

Информация о новых контрольных встречах появилась на официальном сайте клуба.

В австрийском Целль-ам-Циллере пройдет товарищеский матч «Зенит» — «Вердер», встреча назначена на 7 июля. Спустя несколько дней в Санкт-Иоганн-ин-Тироле футболисты «Зенита» сыграют против «Карлсруэ». Отметим, оба этих клуба сейчас находятся во второй немецкой Бундеслиге: «Вердер» по итогам сезона-2020/21 вылетел из первой Бундеслиги, а «Карслруэ» выступает в этом дивизионе уже давно.

Ранее стало известно, что на 3 июня на сборах в Австрии намечен матч «Зенит» — «Шальке». Гельзенкирхенский клуб также вылетел во вторую Бундеслигу по итогам сезона-2020/21.