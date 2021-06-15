Российская фигуристка, призер Универсиады Станислава Константинова приняла участие в откровенной фотосъёмке.

Кадрами с новой фотосессии поделился фотограф Сергей Граф. На одном из снимков Константинова изображена в черной кожаной куртке на голое тело.

Фигуристке очень понравились получившиеся снимки. «Шикарно, я прямо в шоке», — написала она в комментариях под постом.

Напомним, Станислава Константинова в прошлом сезоне тренировалась в академии «Ангелы Плющенко» под руководством Александра Волкова, однако не сумела добиться больших успехов на российских турнирах — заняла лишь предпоследнее место на чемпионате России в Челябинске. В 2021 году Константинова начала тренироваться в СШОР «Москвич» под руководством Виктории Буцаевой.