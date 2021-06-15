Шведский хоккеист, экс-голкипер московского ЦСКА Ларс Юханссон официально стал хоккеистом петербургского СКА.

Информация об этом появилась на официальном сайте, а также в соцсетях петербургского клуба.

Отмечается, что соглашение с 34-летним шведским голкипером рассчитано на один год: до конца сезона-2021/22.

Отметим, Ларс Юханссон в 2019 году стал обладателем Кубка Гагарина в составе московского ЦСКА. За этот клуб он выступает с сезона-2017/18, в общей сложности, провел в КХЛ 122 матча, 33 из которых отстоял на ноль. Также Юханссон выступал за такие шведские клубы, как «Вестерос», «Мура» и «Фрёлунда», а также играл в составе американского «Рокфорд Айсхогс» — фарм-клубе «Чикаго Блэкхоукс».

Ранее СКА расстался с еще одним шведским голкипером: Магнус Хелльберг перешел в «Сочи».