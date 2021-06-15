Перед трансляцией матча сборной России по футболу против команды Финляндии на Евро-2020 в фан-зоне на Конюшенной площади выступит рок-музыкант Найк Борзов.

Матч Россия — Финляндия состоится завтра, 16 июня. Начало назначено на 16:00 по московскому времени. Игра пройдет на поле «Газпром-Арены» в Санкт-Петербурге.

Как сообщается на официальном сайте Футбольной деревни Евро-2020, начало выступления Найка Борзова в фан-зоне назначено на 14:00 по московскому времени, за два часа до старта трансляции матча.

Также завтра, 16 июня, в фан-зоне на Конюшеннйо площади болельщики смогут посмотреть прямую трансляцию матча Турция — Уэльс (начало встречи назначено на 19:00 по московскому времени), а на 22:00 по Москве назначено начало встречи Италия — Швейцария.