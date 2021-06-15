Португальский нападающий Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионатов Европы по футболу, пробив отметку в 11 мячей.

Свой 10-й мяч Криштиану Роналду забил в ворота сборной Венгрии с пенальти в первом матче группового этапа на чемпионате Европы 2020. В добавленное ко второму тайму время Роналду оформил в матче дубль.

Игра прошла в Будапеште на стадионе имени Ференца Пушкаша и завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной Португалии.

Отметим, ранее Криштиану Роналду побил еще один рекорд чемпионатов Европы. Евро-2020 стал для него пятым чемпионатом Европы по футболу в карьере, а значит, Роналду стал первым футболистом, которому удалось сыграть на пяти чемпионатах Европы. При этом Криштиану Роналду является действующим чемпионом Европы — Португалия выиграла турнир, который проходил во Франции, в 2016 году.