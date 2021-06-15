Сорная Португалии по футболу разгромила команду Венгрии в первом матче группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020.

Игра прошла на стадионе имени Ференца Пушкаша в Будапеште и завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Португалии.

Все три мяча сборная Португалии забила после 80-й минуты встречи. Сначала на 84-й минуте отличился Раффаэл Геррейру, затем с пенальти гол забил Криштиану Роналду, а в компенсированное ко второму тайму время Роналду уже оформил дубль. Благодаря этим голам Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы — на его счету 11 забитых мячей на пяти Евро подряд.

В следующем туре сборная Венгрии сыграет с командой Франции, а Португалия встретится с Германией.