Петербургский хоккейный клуб СКА объявил об обменной сделке с другой командой из КХЛ — подольским «Витязем».

На официальном сайте команды появилась информация о том, что в «Витязь» отправились двое хоккеистов СКА — российский защитник Виктор Антипин и финский нападающий Миро Аалтонен. Взамен петербургский клуб получил сразу четырёх игроков из подольской команды: состав СКА пополнили защитники Юрий Паутов, Даниил Пыленков, нападающие Захар Бардаков и Данила Моисеев.

Отметим, Миро Аалтонен уже провёл один сезон в подольском «Витязе» перед тем, как перейти в СКА. Виктор Антипин ранее выступал в КХЛ за магнитогорский «Металлург».

Ранее СКА объявил о расставании с голкипером Магнусом Хелльбергом и подписании Ларса Юханссона.