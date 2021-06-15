Депутат Государственной думы РФ, член комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев отреагировал на поддержку сборной Украины по футболу в России.

Слова Свищева цитирует портал «Чемпионат».

«И в России есть такие люди, которые радовались проигрышу Украины, надо признать честно. Но наша фан-зона говорит о том, что мы по-прежнему хорошо относимся к нашим украинским соотечественникам», — отметил Свищев, намекнув на то, что в Украине, в основном, радовались проигрышу сборной России в матче с Бельгией.

«Вот уж действительно почувствуйте разницу! Всё, что связано с Украиной, не вызывает у нас отторжения», — сказал Свищев.

Напомним, сборная России в первом матче Евро-2020 уступила Бельгии, а Украина со счетом 2:3 проиграла Нидерландам.