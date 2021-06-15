Российский фигурист, победитель Финала Кубка России Андрей Лазукин прыгнул четверной лутц на тренировке во время сборов группы Алексея Мишина во французском Куршевеле.

В «Инстаграме» Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга появилось видео, на котором фигурист прыгает квад-лутц и чисто приземляет его.

Отметим, Андрею Лазукину из-за травмы пришлось пропустить весь сезон-2020/21. Ему сделали операцию на колене, поскольку врачи диагностировали у него разрыв связок, и фигуристу пришлось проходить долгий курс восстановления.

В сезоне-2018/19 Андрей Лазукин дебютировал на чемпионате мира по фигурному катанию, заняв 10-е место, а также в составе сборной России завоевал бронзу командного чемпионата мира в Японии.