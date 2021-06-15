Стало известно, сколько будет получать новый тренер московского «Спартака», португальский специалист Руй Витория, а также члены его тренерского штаба.

Информацию об этом сообщает портал ЕвроСтавка. По данным СМИ, Витория будет получать в стане «красно-белых» 2,7 миллиона евро в год. У него в штабе будет четыре помощника, которые совокупно будут получать 700 тысяч евро в год.

Общий бюджет тренерского штаба Витории составляет 3,4 млн евро в год, и это меньше, чем зарплата одного Доменико Тедеско (3,5 млн евро в год).

Если «Спартак» выиграет золото чемпионата России, зарплата тренерского штаба увеличится на 0,5 млн евро на всех, как будет распределяться этот бонус — решит сам Витория. Также в контракте указаны другие бонусы, более мелкого масштаба, например, за выход в групповой этап Лиги чемпионов.