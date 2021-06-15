Хорватский специалист Ивица Олич покинул пост главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА. Информация об этом появилась в официальных социальных сетях клуба.

По сообщениям Нобеля Арустамяна в его телеграм-канале, уход Олича произошел из-за результатов команды весной 2021 года, травм, а также нарушения коммуникации внутри команды. В клубе признали, что решение назначить Олича главным тренером было импульсивным, в команде хотели перемен, но сделали не самый рациональный выбор.

После окончания сезона-2020/21 Олич отправился работать в тренерский штаб сборной Хорватии.

Напомним, Ивица Олич сменил на посту главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко в конце марта 2021 года, на посту он проработал всего два месяца. ЦСКА по итогам сезона занял 6-е место и не попал в еврокубки.