Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Алексей Березуцкий был назначен исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА.

Информация об этом появилась в официальных социальных сетях клуба.

Березуцкий получил эту должность в связи с уходом из клуба Ивицы Олича по обоюдному согласию с руководством. Хорватский тренер проработал в клубе всего два месяца: он был назначен в конце марта после ухода Виктора Гончаренко. Под руководством Олича ЦСКА занял 6-е место в чемпионате России и не попал в еврокубки на сезон-2021/22.

Алексей Березуцкий завершил спортивную карьеру в 2018 году, после этого он работал в тренерском штабе Леонида Слуцкого в «Витессе», а также какое-то время работал в ЦСКА на разных должностях.