Хорватский футбольный тренер Ивица Олич рассказал о том, почему он покинул пост главного тренера московского ЦСКА.

Слова Олича цитирует пресс-служба ЦСКА.

«Сегодня я прибыл в Москву и у меня была встреча с руководством клуба. После нашего разговора клуб решил прекратить сотрудничество, главной причиной стало другое видение работы и будущего первой команды», — сказал тренер, добавив, что сожалеет о таком исходе, ведь имел большой энтузиазм перед новым сезоном.

Олич также поблагодарил клуб и болельщиков за хорошие впечатления и приятные два месяца в команде.

«Желаю всем в ПФК ЦСКА и всем армейским болельщикам здоровья, счастья и успехов в будущем», —заключил Олич.

Напомним, исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Березуцкий.