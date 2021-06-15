Российский футболист Юрий Жирков может продолжить карьеру в московском «Локомотиве».

Об этом сообщил журналист Василий Конов в своем телеграм-канале. По данным специалиста, «Локомотив» сейчас проявляет интерес к Жиркову. Контракт футболиста с петербургским «Зенитом» завершился по окончании сезона-2020/21, никакой информации о его продлении не поступало.

На данный момент Юрию Жиркову 37 лет, в августе ему исполнится 38 лет. Последние полгода он выходил на поле крайне редко, однако был вызван Станиславом Черчесовым в сборную России по футболу на чемпионат Европы 2020. Жирков вышел в стартовом составе в матче против сборной Бельгии, однако был заменён уже в первом тайме из-за травмы. На Евро-2020 он больше не сыграет.