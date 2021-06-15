Завершился второй отборочный этап чемпионата мира-2022 в Азии. В заключительный игровой день сыграно 13 матчей (14-й проходит в эти минуты, но его результат не имеет принципиального значения).

В третий этап не смогла пробиться ни одна республика бывшего СССР. Туркмения стала третьей в своей отборочной подгруппе, так же, как и Киргизия под руководством российского тренера Александра Крестинина.

Таджикистан и Узбекистан стали вторыми, однако не попали в число лучших четырех команд из занявших вторые строчки. Узбеки лишились шанса на первое место, уступив сегодня Саудовской Аравии 0:3.

Во второй раунд вышли семь победителей групп: Сирия, Австралия, Саудовская Аравия, Япония, ОАЭ, Южная Корея, а также Иран, за который выступает нападающий «Зенита» Сердар Азмун. В сегодняшней игре с Ираком за первое место в таблице (1:0) он стал автором единственного мяча.

Группу E выиграл Катар, но он уже попал на чемпионат мира-2022 как хозяин турнира, а в отборе участвовал для попадания на Кубок Азии. Таким образом, в третьем раунде его заменит команда, которая стала пятой в таблице вторых мест.

К победителям групп присоединились пять лучших вторых мест: Оман, Ирак, Вьетнам, Китай и Ливан. При распределении вторых строчек не учитывались матчи с худшими командами групп, поскольку в группе H от участия в отборе из-за пандемии коронавируса отказалась сборная КНДР.

В третьем раунде 12 команд будут поделены на две группы. В финальную стадию выйдут по два победителя групп, а третьи места проведут матчи за право участия в межконтинентальных «стыках».

В эти минуты в отборочном турнире ЧМ-2022 в Азии проходит матч Тайвань — Кувейт. Сборная Кувейта в случае победы займет в группе второе место, но не попадет в число четырех лучших по очкам. Примечательно, что в этой игре был установлен мировой рекорд по матчам за сборные. Капитан сборной Кувейта Бадер Аль-Мутава проводит 184-ю игру за национальную команду — по этому показателю он повторил рекордное достижение египтянина Ахмеда Хассана.