Перед матчем сборных Франции и Германии по футболу на чемпионате Европы 2020 в Мюнхене на стадион приземлился парашютист.

Видео в своем «Твиттере» разместил журналист Deutsche Welle Макс Мерилл.

По слухам, на поле приземлилась девушка, она сломала лодыжку. Также по неподтверждённым данным от Мерилла, эта акция была протестом Гринписа.

Парашютист приземляется на «Альянц-Арену» перед матчем Германия — Франция pic.twitter.com/8JNyZz4O13 — Великий Твитсби (@greattvetor) June 15, 2021

Напомним, матч Франция — Германия проходит в Мюнхене на «Альянц-Арене». На данный момент счет в матче 1:0 в пользу Франции: автогол на счету защитника немецкой сборной Матса Хуммельса. Сборная Германии все три матча группового этапа проведет в Мюнхене — дальше по расписанию встречи с Португалией и Венгрией.