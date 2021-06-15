Итальянский журналист и инсайдер Николо Скира сообщил информацию о том, что петербургский «Зенит» может подписать главного тренера сборной Швейцарии Владимира Петковича по футболу после окончания Евро-2020.

В своем «Твиттере» Скира сообщил, что «Зенит» прорабатывает вариант и ведет переговоры по поводу подписания Петковича в клуб после завершения чемпионата Европы. Петкович с 2014 года тренирует сборную Швейцарии, также он тренировал некоторые швейцарские клубы и итальянский «Лацио».

Сейчас «Зенит» возглавляет Сергей Семак. Он пришел в команду в качестве главного тренера в 2018 году и привел клуб к трем подряд победам в чемпионате России по футболу. Также под руководством Семака «Зенит» завоевал Кубок России и два Суперкубка России.