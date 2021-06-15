Сборная Франции по футболу обыграла команду Германии с минимальным счетом в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020.

Игра прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 1:0 в пользу сборной Франции.

В первом тайме сборная Франции вышла вперёд благодаря автоголу защитника сборной Германии Матса Хуммельса.

Во втором тайме два гола сборной Франции отменили. Из-за офсайда отменили взятие ворот авторства Килиана Мбаппе, а затем после просмотра видеоповтора отменили и гол Карима Бензема.

Сборная Германии пыталась отыграться, однако так и не смогла забить несмотря на почти 8 добавленных минут ко второму тайму.

В следующем туре сборная Франции сыграет с командой Венгрии в Будапеште, а сборная Германии встретится в Мюнхене с Португалией.