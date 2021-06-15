Главные новости с футбольных полей, теннисных кортов и волейбольных площадок — в традиционном дайджесте от Nevasport за 15 июня:

Франция обыграла Германию благодаря автоголу Хуммельса

Сборная Франции по футболу обыграла команду Германии с минимальным счетом в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020. Игра прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 1:0 в пользу сборной Франции. В первом тайме сборная Франции вышла вперёд благодаря автоголу защитника сборной Германии Матса Хуммельса.

Португалия разгромила Венгрию на Евро-2020, забив 3 мяча в последние 10 минут игры

Сборная Португалии по футболу разгромила команду Венгрии в первом матче группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020. Игра прошла на стадионе имени Ференца Пушкаша в Будапеште и завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Португалии. В составе команды отличились Раффаэл Геррейру, а дубль оформил Криштиану Роналду.

Рублёв выбил Хачанова в первом круге травяного турнира в Галле

Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг травяного турнира АТР 500 в Галле (Германия). В стартовом поединке он обыграл своего соотечественника Карена Хачанова в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:5).

Медведев вылетел в первом круге травяного турнира в Галле

Российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться во второй круг травяного турнира категории АТР 500 в Галле (Германия). На старте соревнований он потерпел поражение от немца Яна-Леннарда Штруффа со счетом 6:7 (6:8), 3:6.

Олич покинул пост главного тренера ЦСКА. Он проработал в клубе 2 месяца

Хорватский специалист Ивица Олич покинул пост главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА. Информация об этом появилась в официальных социальных сетях клуба. Олич сменил на посту главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко в конце марта 2021 года, на посту он проработал всего два месяца.

Сборная России по волейболу обыграла Сербию в Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу обыграла Сербию в 10-м туре предварительного этапа Лиги наций. Игра проходила в итальянском Римини на арене «Римини Фьера» и завершилась в четырех сетах со счетом 3:1 (25:23, 25:22, 22:25, 25:21).