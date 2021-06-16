«Тампа-Бэй Лайтнинг» на своем льду переиграл «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче полуфинальной серии.

У победителей отличились Брейден Пойнт, Ондржей Палат, Ян Рутта и Виктор Хедман. Стоит отметить, что российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров сделал 3 результативных ассиста. Всего на счету 27-летнего хоккеиста 22 (5+17) очка в 13 встречах плей-офф НХЛ. Напомним, что Кучеров полностью пропустил регулярный чемпионата из-за операции на бедре.

Теперь счет в серии 1-1. Третий матч полуфинала состоится 18 июня. Начало — в 03:00 по московскому времени.

Во втором полуфинале путевку в финал разыгрывают «Монреаль» и «Вегас». На данный момент в серии ведет «Лас-Вегас» — 1-0.