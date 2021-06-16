16 июня, чтобы попасть на Крестовский остров, нужно оформить специальный пропуск в МФЦ, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Также на территорию острова смогут попасть те, кто живете или работает там. Это сделано для обеспечения безопасности объектов и территорий Евро-2020, а также для снижения нагрузки на городскую улично-дорожную сеть. Речь идет о передвижении автомобилей и не касается пешеходов.

Напомним, что 16 июня «Газпром Арена» примет матч второго тура группового этапа чемпионата Европы. На поле выйдут сборные России и Финляндии. Начало встречи — в 16:00 по московскому времени.

В первом туре россияне в Санкт-Петербурге крупно уступили бельгийцам, а финны сенсационно в гостях переиграли Данию.