Стало известно, что в Японии рассматривают вариант с введением режима ЧС на время предстоящих Олимпийских Игр в Токио, сообщает Kyodo.

Такая возможность позиционируется как предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения. Ранее в Японии петицию об отмене или переносе Игр подписали более 500 тысяч человек. Врачи предупредили о возможности появления «олимпийского» штамма коронавируса из-за большого скопления людей. Также сообщалось, что в Международном олимпийском комитете (МОК) ведут разговоры о введении обязательной вакцинации для участников турнира.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа в Токио. Изначально соревнования должны были пройти год назад, но их перенесли из-за всемирной пандемии коронавируса.