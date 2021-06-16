Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в своем Instagram поделился эмоциями после победы в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы над Венгрией (3:0). Напомним, что 36-летний форвард оформил дубль в этой встрече и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы, обойдя легендарного Мишеля Платини.

«Нет легких соперников или матчей. Чемпионат Европы — это роскошь, где играют только лучшие. Большая победа, команда! Идем к нашей цели! Мы делаем все, чтобы доставить больше радости португальцам, которые так нас поддерживали!» — написал Роналду.

Во втором туре чемпионата Европы португальцы сыграют против национальной команды Германии. Игра состоится 19 июня.

Чемпионат Европы, перенесенный на год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля в Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Севилье.